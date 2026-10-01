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Происшествия 1307

140 БПЛА ВСУ сбили в российском регионе за сутки

140 БПЛА ВСУ сбили в Курской области

140 БПЛА ВСУ сбили в Курской области
Фото: Ольга Шуклина

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они 43 раза из артиллерии наносили удары по приграничью Курской области.

Кроме того, над регионом сбили 140 беспилотников ВСУ различного типа. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что что 14 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Также был поврежден объект энергетики. Без электричества остались около 15 тысяч человек.

Ранее наше издание сообщало, что в Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Пострадал водитель. Его госпитализировали.

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