21 год колонии получил украинский боевик за убийство жителя Мариуполя

Перед судом предстал украинский военнослужащий. Его привлекли к ответственности за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В марте 2022 года фигурант уголовного дела находился на наблюдательной позиции в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Он заметил невооруженного человека. Злоумышленник расстрелял его из автомата. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Суд приговорил виновного к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее наше издание сообщало, что москвич получил 15 лет строгача за шпионаж в пользу Киева. Он по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины снимал в Брянской области видео объектов критической инфраструктуры и военных объектов.

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