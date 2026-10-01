Арестованный мужчина сбежал из камеры, протиснувшись через решетку

В Бразилии 39-летний Эрик Селестино Гомес устроил необычный побег из полицейского участка во Флорианополисе. Мужчина сумел протиснуться через узкий промежуток между прутьями решетки камеры, после чего беспрепятственно покинул здание. Весь процесс занял около минуты и попал на камеры наблюдения, пишет Need To Know.

Особую курьезность истории придало поведение беглеца. Перед окончательным исчезновением заключенный ненадолго вернулся за своей обувью. Сообщается, что во время побега на задержанном не было наручников.

Гомес оказался в участке всего за несколько часов до происшествия. Его задержали после конфликта, связанного с предполагаемым домашним насилием. Полиция утверждает, что мужчина находился в состоянии опьянения и сопротивлялся правоохранителям, поэтому при задержании пришлось применить перцовый баллончик.

После побега полиция начала поиски Гомеса, а суд выдал ордер на его арест и постановил заключить мужчину под стражу после задержания. Камеру, из которой он выбрался, временно закрыли и решили переоборудовать. Местонахождение беглеца пока остается неизвестным.

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