Авиакомпания Flydubai отказалась раскрывать национальность пилотов экстренно севшего из-за ЧП самолета

Авиакомпания Flydubai не раскрывает грaжданство пилотов самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив и экстренно севшего в Саудовской Аравии. Как сообщает The National со ссылкой на представителя перевозчика, точные обстоятельства происшествия установит расследование.

В компании отметили, что дополнительные сведения могут появиться после изучения данных бортовых самописцев. Известно, что воздушное судно получило повреждение руля направления. При этом среди находившихся на борту пассажиров серьезно пострадавших не было.

Ранее СМИ сообщали, что один из пилотов, получивший ранения во время инцидента, является гражданином Индии. По этим данным, его зовут Смит Маччахар, он работает в гражданской авиации более 13 лет и провел свыше 9,7 тысячи часов за штурвалом Boeing 737.

Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет примерно со 180 пассажирами резко потерял высоту и последовательно передал аварийные коды 7700 и 7500. По предварительной версии, в кабине возник конфликт между пилотами, в ходе которого один из них получил ножевые ранения. Экипажу удалось посадить лайнер в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

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