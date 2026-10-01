Автомобиль въехал в храм в Бангкоке и ранил трёх человек

Водитель въехал на машине в храм в Бангкоке и травмировал трёх человек

Автомобиль въехал в храм в Бангкоке. Внутри здания находились 30 человек. Три человека получили травмы. Об этом сообщило тайское издание Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

«Пострадали три человека. 60-летняя женщина оказалась под автомобилем и получила серьёзные травмы, ещё двое отделались лёгкими повреждениями. Водитель рассказал полиции, что почувствовал головокружение и на несколько секунд потерял сознание, после чего нажал на газ», — говорится в сообщении.

Внутри храма в момент аварии находились 30 человек. Шестидесятилетняя женщина оказалась под колёсами автомобиля. Она получила тяжёлые травмы. Ещё двое посетителей получили лёгкие повреждения. Полицейские опросили водителя. Мужчина объяснил свои действия плохим самочувствием. Он заявил о временной потере сознания.

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