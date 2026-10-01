Целителя и его подругу обвинили в колдовстве и сожгли

В Мексике мужчину и женщину обвинили в колдовстве и сожгли

В Мексике в общине Лас-Таситас штата Чьяпас коренные жители сожгли мужчину и женщину. Их обвинили в колдовстве. Об этом пишет Need To Know.

Трагедия произошла 22 сентября. Жертвами стали 50-летний Николас и его подруга Норма. Николас был народным целителем.

По одной из версий, причиной стали недовольные клиенты. После лечения они почувствовали себя хуже.

Обоих притащили на центральную площадь. Там их избивали несколько часов. Потом облили бензином и подожгли. Происходящее очевидцы снимали на телефоны.

Тела нашли у дороги, накрытые тканью. Делом занимается прокуратура штата. В том числе прокурор по делам коренных народов. Главы общины отказались отдать останки на экспертизу.