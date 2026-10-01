Четыре человека погибли при столкновении поезда и микроавтобуса

В Румынии произошла трагедия: в результате аварии на железнодорожном переезде погибли четыре человека. Информацию об инциденте распространило Радио Румынии.

ЧП случилось в населённом пункте Гидиджень (уезд Галац, восточная часть страны). По данным предварительного расследования, 26‑летняя водитель микроавтобуса не отреагировала на предупреждающие световые и звуковые сигналы и выехала на пути. В этот момент по маршруту Бухарест — Яссы следовал пассажирский поезд — он столкнулся с автомобилем. В результате удара погибли все, кто находился в микроавтобусе: две женщины, мужчина и ребёнок.

На участке железной дороги, где произошла авария, движение поездов временно прекращено. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, расследование обстоятельств ДТП продолжается.