Число жертв при сходе лавины в Гималаях выросло

Число погибших после схода лавины на базовый лагерь в Гималаях достигло 15. Еще четыре тела обнаружили поисковики. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Трагедия произошла 27 сентября. Лавина накрыла базовый лагерь на высоте 4900 метров в районе вершины Химлунг-Химал, чья высота составляет 7126 метров.

Более 20 непальских высотных проводников и гидов прибыли в лагерь из Катманду за две недели до происшествия. Они готовили маршруты для альпинистов и обустраивали лагерь. Связь с ними прервалась рано утром в воскресенье.

Спасатели эвакуировали на вертолетах 10 человек. По данным администрации округа Мананг, где находится гора, в минувшие выходные в регионе прошли обильные снегопады и проливные дожди. Они вызвали наводнения и оползни. Причиной могли стать аномальные погодные условия из-за циклона, зародившегося в районе Бенгальского залива.

Ранее были найдены тела 11 человек. Один человек числился пропавшим без вести.