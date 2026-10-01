Дагестанец отправлял фото спящей жены желавшим ее изнасиловать мужчинам

В Дагестане мужчина тайно фотографировал свою спящую супругу и рассылал интимные снимки другим мужчинам. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на источник. Информация появилась после публикации адвоката пострадавшей в социальных сетях.

По словам юриста, мужчина не только делал фото, но и вел с другими мужчинами переписку непристойного характера. В сообщениях собеседники предлагали приехать домой к паре, чтобы совершить насилие над женщиной.

Имя супруга в публикации не указывалось. Однако мужчина сам узнал себя в этом рассказе. После этого он начал угрожать жене физической расправой. Дагестанец также признал, что действительно снимал ее и передавал снимки посторонним.

Мужчина утверждает, что это были лишь фантазии, а не призыв к действию. Свое решение предать историю огласке он объяснил денежным вопросом. По его словам, какое-то время он переводил жене деньги, но затем перестал это делать.