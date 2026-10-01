«Давали молоко»: рабочие взорвавшегося цеха химзавода трудились в жутких условиях

Эпицентр взрыва на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье , по предварительным данным, находился в помещении цеха №4. Этот цех считался вредным производством; ранее сотрудники данного подразделения завода неоднократно судились, чтобы доказать право на повышенную пенсию.

Как стало известно «МК», в цехе, где произошло ЧП, изготавливали пиротехнические составы, из которых прессовали таблетки, использующиеся для сборки различных изделий. Кроме того, монтажники сантехнических систем. В качестве сырья использовались растворы на основе спирта и ацетона. Этой смесью монтажники прочищали вентиляционные трубы. Делалось это вручную, ватно-марлевыми тампонами, обработанными спиртоацетоновой смесью. Такая работа считалась вредной, монтажникам выдавалась спецодежда – х/б костюм, специальная обувь, резиновые сапоги, брезентовые рукавицы, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. В этих жутких условиях мужчины работали ежедневно с 8 до 17 часов, с часовым перерывом на обед.

Производство считалось вредным, работники получали дополнительно молоко, спецпитание и денежные надбавки – 4-процентную надбавку к окладу.

Как минимум трое работников цеха №4 за последние 8 лет выиграли иски у Пенсионного фонда – они смогли добиться назначения досрочной трудовой пенсии по старости.

Напомним, после взрыва на Краснозаводском химическом заводе, по данным властей Сергиевопосадского городского округа, остается неизвестной судьба четырех человек.