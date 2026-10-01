Дебошир устроил драку на борту самолета и покусал двух человек

Пьяный пассажир покусал бортпроводника и попутчика на рейсе Лондон — Стамбул

Нетрезвый иностранный пассажир устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Лондона в Стамбул. Он покусал другого пассажира и члена экипажа, после чего был задержан полицией, сообщает авиакомпания AJet.

По данным перевозчика, мужчина начал конфликтовать после того, как экипаж попытался вмешаться из-за его поведения по отношению к сидевшей рядом женщине. Пассажир проигнорировал требования сотрудников и продолжил нарушать порядок.

В ходе инцидента нетрезвый мужчина укусил попутчика и бортпроводника. После приземления самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен дебошира задержала полиция.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы с жалобами на пассажира. Авиакомпания также внесла нарушителя в пожизненный черный список.

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