Ранее наше издание сообщало, что в Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал подросток. Однако это не все преступления киевского режима.

В Климово дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Пострадал водитель. Его госпитализировали. Об этом сегодня, 1 октября, рассказал губернатор Егор Ковальчук.

По его словам, за сутки в регионе ликвидировали 139 беспилотников ВСУ. Их сбили подразделения Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и сотрудники Росгвардии.

По словам губернатора, также в регионе было атаковано местное предприятие. Уничтожено 9 единиц техники.

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