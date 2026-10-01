Два учебных самолета сели на автомобильную дорогу в российском регионе

Два учебных самолета сели на автомобильную дорогу в Ульяновской области

Два учебных самолета сели на автомобильную дорогу в Ульяновской области. Об этом сегодня, 1 октября, рассказал телеграм-канал «112».

По данным автора публикации, происшествие случилось недалеко от поселка Карсун. По предварительным данным, одному из пилотов стало плохо.

В результате было принято решение совершить аварийную посадку прямо на трассу. О состоянии пилотов не сообщается.

Ранее наше издание сообщало, что Генпрокуратура ОАЭ дала старт проверке инцидента с самолётом Flydubai. Ведомство изучает, не связано ли произошедшее с терроризмом.

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