Два учебных самолета сели на автомобильную дорогу в российском регионе

Два учебных самолета сели на автомобильную дорогу в Ульяновской области. Об этом сегодня, 1 октября, рассказал телеграм-канал «112».
По данным автора публикации, происшествие случилось недалеко от поселка Карсун. По предварительным данным, одному из пилотов стало плохо.
В результате было принято решение совершить аварийную посадку прямо на трассу. О состоянии пилотов не сообщается.
Ранее наше издание сообщало, что Генпрокуратура ОАЭ дала старт проверке инцидента с самолётом Flydubai. Ведомство изучает, не связано ли произошедшее с терроризмом.