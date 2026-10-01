Две смертельные инъекции не сработали при казни женщины-убийцы

Как сообщили адвокаты, женщину доставили в больницу на машине скорой помощи. Департамент исправительных учреждений штата Теннесси позже подтвердил, что Пайк пережила попытку казни, заявив, что «химическое вещество для смертельной инъекции, предусмотренное протоколом, всегда было эффективным, и протокол не предусматривает дополнительных процедур, кроме тех, что были проведены сегодня вечером». Очевидцы рассказали, что слышали, как Пайк хрипела через 40 минут после введения двух доз пентобарбитала. Как пишет The Guardian, 50-летнюю Пайк должны были казнить в 10 утра в среду за убийство, которое она совершила в 18 лет. Она стала бы первой женщиной, казнённой в Теннесси за более чем 200 лет. Апелляционный суд приостановил смертельную инъекцию всего за час до её введения, но спустя несколько часов Верховный суд США отменил это решение. Пайк было 18 лет, когда в 1995 году она и ее бойфренд, которому на тот момент было 17 лет, убили 19-летнюю Коллин Слеммер, одну из их однокашниц по учебному корпусу в Ноксвилле. Дело получило широкую огласку по всей стране из-за возраста обвиняемых и жестокости убийства.