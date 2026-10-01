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Происшествия Эксклюзив 2883

Двое граждан Индии выпали из окна в Москве, один погиб

Двое граждан Индии получили тяжелые травмы, выпав из окна на востоке Москвы.

Двое граждан Индии выпали из окна в Москве, один погиб

Как стало известно МК», инцидент произошел в среду вечером на Сиреневом бульваре. Пострадавшим 19 и 22 года, по предварительным данным, они выпали с 9-го этажа. Младший из травмированных скончался на месте, второго иностранца в тяжелом состоянии госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Автор:
Москва Индия

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29864 от 2 октября 2026

Заголовок в газете: Индусы выпали из окна, спасаясь от проверяющих