Как стало известно МК», инцидент произошел в среду вечером на Сиреневом бульваре. Пострадавшим 19 и 22 года, по предварительным данным, они выпали с 9-го этажа. Младший из травмированных скончался на месте, второго иностранца в тяжелом состоянии госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Двое граждан Индии выпали из окна в Москве, один погиб
Двое граждан Индии получили тяжелые травмы, выпав из окна на востоке Москвы.
Заголовок в газете: Индусы выпали из окна, спасаясь от проверяющих