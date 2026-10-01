Двое граждан Индии выпали из окна в Москве, один погиб

Как стало известно МК», инцидент произошел в среду вечером на Сиреневом бульваре. Пострадавшим 19 и 22 года, по предварительным данным, они выпали с 9-го этажа. Младший из травмированных скончался на месте, второго иностранца в тяжелом состоянии госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.