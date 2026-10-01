Двое китайцев попали в больницу после массового ДТП с фурой во Владивостоке

Шестерых пострадавших доставили в больницу после массового ДТП во Владивостоке

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на улице Шепеткова во Владивостоке. Их доставили в городскую клиническую больницу № 2. Среди пострадавших двое граждан Китая. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.

В ведомстве уточнили, что всех пострадавших привезли бригады скорой помощи. Сейчас медики проводят комплекс диагностических мероприятий. Это нужно, чтобы оценить тяжесть состояния и определить дальнейшую тактику лечения.

В Минздраве края подчеркнули, что медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Другие обстоятельства аварии пока не раскрываются.