Энергообъекты Крыма подверглись атаке беспилотников

Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества после атаки

Энергообъекты Республики Крым ночью подверглись атаке беспилотников, часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

По данным предприятия, ситуация с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в ряде населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением.

Энергетики работают над восстановлением электрической сети. Специалисты продолжают устранять последствия произошедшего.

В «Крымэнерго» уточнили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сотрудники предприятия принимают меры для возвращения электроснабжения потребителям.

Читать также: ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом

ПВО уничтожила 22 дрона над Тульской областью