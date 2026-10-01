Энергообъекты Крыма подверглись атаке беспилотников

Энергообъекты Республики Крым ночью подверглись атаке беспилотников, часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго».
По данным предприятия, ситуация с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в ряде населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением.
Энергетики работают над восстановлением электрической сети. Специалисты продолжают устранять последствия произошедшего.
В «Крымэнерго» уточнили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сотрудники предприятия принимают меры для возвращения электроснабжения потребителям.
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