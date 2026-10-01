Французская фрирайдерша погибла под лавиной в Патагонии

Фрирайдерша Жюльетт Вильманн погибла при сходе лавины в Аргентине

29-летняя французская спортсменка Жюльетт Вильманн погибла при сходе лавины на горе Серро-Крестон в аргентинской Патагонии. Ее спутник получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает Le Dauphine.

Происшествие произошло во вторник примерно в 12:30 по местному времени. Вильманн и находившийся вместе с ней мужчина оказались в труднодоступном районе южнее озера Дель-Десьерто.

По предварительным данным, на пару сошла снежная плита. Сила потока снега отбросила людей примерно на 400 метров.

Расположенный неподалеку гид вызвал спасательную службу. До прибытия специалистов очевидцы сами достали французов из-под снега и оказали им первую помощь.

Спасатели после прибытия установили, что Вильманн погибла. Ее спутника, которого предположительно называют ее мужем, доставили в больницу с травмами.

Причины и детали произошедшего продолжают устанавливать.

Жюльетт Вильманн выступала в международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour с 2019 по 2022 год. В сезоне 2021 года она стала четвертой в общем зачете.

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