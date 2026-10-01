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Происшествия 3458

Фура без тормозов разнесла семь машин на перекрестке в российском городе

Фура без тормозов разнесла семь машин во Владивостоке

Фура без тормозов разнесла семь машин во Владивостоке

Во Владивостоке на перекрестке улиц Шепеткова и Невельского произошла авария. Фура без тормозов протаранила семь легковых автомобилей. Об этом сообщают очевидцы.

Неуправляемый тягач спускался по улице. На скорости он врезался в легковушки. От удара машины разбросало в стороны, некоторые сильно смяло.

Спасатели сейчас извлекают пострадавшего из одной иномарки. На месте работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники полиции. По последним данным, пострадали шесть человек.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

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