Газовый баллон взорвался в квартире на 19-м этаже в Одинцово

Взрыв газового баллона произошёл в квартире на 19-м этаже в Одинцово

Газовый баллон взорвался в квартире в подмосковном городе Одинцово. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, люди не пострадали.

«Ударной волной выбило межкомнатные перекрытия и балконные ограждения», — уточнил собеседник телеканала.

Инцидент произошёл на 19-м этаже многоэтажного жилого дома. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства случившегося.

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