Газовый баллон взорвался в квартире на 19-м этаже в Одинцово

Газовый баллон взорвался в квартире в подмосковном городе Одинцово. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, люди не пострадали.
«Ударной волной выбило межкомнатные перекрытия и балконные ограждения», — уточнил собеседник телеканала.
Инцидент произошёл на 19-м этаже многоэтажного жилого дома. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства случившегося.
Читайте также в материалах:
В Пермском крае умер пострадавший при взрыве газа;
После взрыва газа в российском регионе возбуждено уголовное дело.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.