Граждане Индии выпали с девятого этажа, убегая от правоохранителей

Выяснились подробности падения граждан Индии из дома на востоке Москвы, в результате которого один человек погиб, а еще один человек получил тяжелые ранения. Оказалось, что иностранцы спасались от сотрудников правоохранительных органов.

Как уже сообщал «МК», трагедия произошла вечером в доме на Сиреневом бульваре. 19-летний и 22-летний индусы упали с девятого этажа, младший из них скончался. По словам жильцов дома, приезжие снимали квартиру вместе с другими гражданами Индии. В среду к ним наведались сотрудники полиции — для проверки соблюдения миграционного законодательства. По всей видимости, с документами у молодых людей было не все в порядке, так как двое индусов попытались сбежать. Они выбрались из квартиры через окно и начали спускаться по дереву, но не удержались и сорвались вниз.

В квартире были задержаны еще двое граждан Индии — они попытались спрятаться при помощи предметов мебели. Кроме того, в жилище обнаружены подозрительные вещества — возможно, наркотики. Правоохранительные органы проводят проверку.