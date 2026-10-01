Гуру завлекал в свою секту уязвимых людей, насиловал их и отбирал имущество

В Италии 59-летний Бруно Антонио Малатеста, называвший себя «мастером» и «избранным, контактирующим с божественной матерью», был задержан карабинерами Турина. Об этом сообщает газета Corriere Torino.

Мужчину обвиняют в организации псевдодуховной секты, рабстве, жестоком обращении, сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве. По данным следствия, Малатеста привлекал в секту уязвимых людей через занятия йогой и медитацией. Новообращенные давали обет послушания и нищеты, передавая все свое имущество «мастеру». Взамен им предлагалась так называемая шаманская терапия, якобы способная облегчить страдания или исцелить от болезней.

В сообществе, как установили следователи, практиковалось физическое, психологическое и сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних. Малатеста насиловал их, выдавая происходящее за «очищающую терапию».

Расследование в отношении «гуру» началось в марте 2024 года и продолжается до сих пор. В настоящее время под следствием находятся также трое участников секты: две женщины, занимавшие управленческие должности, и мужчина-массажист, проводивший платную «сексуальную терапию» для женщин.

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