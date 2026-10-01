Известно, сколько БПЛА ВСУ сбили в РФ 1 октября

Более 220 БПЛА ВСУ сбили в России 1 октября

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 1 октября, в РФ были ликвидированы 227 вражеских беспилотников.

Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Дроны были ликвидированы над территориями Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Все беспилотники были самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе отражается атака украинских беспилотников.

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