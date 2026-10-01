Известно, сколько медиков погибли в РФ в этом году в результате атак ВСУ

С начала этого года в России в результате атак ВСУ погибли 23 медработника. При этом боевики нанесли удары по 146 медицинским объектам.

Об этом сегодня, 1 октября, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Речь об этом зашла в рамках брифинга по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Уничтожены или повреждены 96 автомобилей скорой помощи. Чуть более чем за 8 месяцев пострадали уже 108 медработников», - поделился посол.

При этом ранее стало известно, что более 9 тысяч гражданских лиц убили боевики ВСУ с 2022 года. В августе противник усилил атаки.

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