Лодка загорелась во время рыбалки в российском городе, один человек погиб

В Новгородской области на озере Веенка погиб 50-летний мужчина во время рыбалки. Его напарник пропал. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 30 сентября двое жителей Боровичского округа приехали на озеро Веенка для рыбалки. Перед происшествием мужчины употребляли алкогольные напитки.

Около 15 часов во время нахождения на озере загорелся двигатель моторной лодки. Оба находившихся в ней мужчины прыгнули в воду. Позже в акватории озера обнаружили тело одного из них без признаков жизни.

При осмотре тела видимых телесных повреждений не установлено. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

В реке Надым в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружено тело 32-летнего мужчины. В июне 2026 года на этой же реке перевернулась лодка с четырьмя рыбаками: тело одного из них нашли рядом с судном, поиски еще троих продолжались.