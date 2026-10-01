МЧС назвало кота виновником взрыва газового баллона в Одинцово

Спасатели считают кота виновником хлопка газа на 19-м этаже в Одинцово

Спасатели назвали кота вероятным виновником взрыва туристического газового баллона в квартире на 19-м этаже в Одинцово. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС Московской области.

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло разрушение на балконе и остекления на 19 этаже, перегородки между тамбуром и квартирой», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл утром, 1 октября. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия. Они зафиксировали отсутствие открытого горения. Объём баллона составил 200 миллилитров. Ёмкость находилась рядом с электроплитой. Спасатели допустили, что животное могло случайно включить конфорку. В результате инцидента никто не пострадал.

Туристические газовые баллоны часто используют для портативных плит. МЧС рекомендует хранить такие ёмкости вдали от источников тепла и электроприборов.

Читайте также в материалах:

В Пермском крае умер пострадавший при взрыве газа;

Мужчина гулял с гранатой в кармане и погиб на Ставрополье.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.