Местные жители спасли гигантскую морскую черепаху у побережья Приморья. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Приморья | Владивосток». Животное запуталось в рыболовной сети и не могло выбраться самостоятельно.

«Она очень большая, сильная», — отметила одна из пассажирок лодки.

Инцидент произошёл в бухте Перевозной Хасанского района. Черепаха пыталась освободиться от плотной зелёной сети. Сеть полностью опутывала её тело.

Люди подтянули животное к лодке с помощью длинного шеста с крюком. Местный житель взял нож и начал перерезать верёвки. К спасению подключился мужчина с соседней лодки. Мужчины перерезали верёвки с двух сторон. Они постепенно вызволили животное из ловушки. Очевидцы радостно закричали после освобождения черепахи. Животное сразу уплыло от лодок.

Бухта Перевозная расположена в Хасанском районе Приморского края. Морские черепахи редко встречаются в водах этого региона. Очевидцы предполагают случайное заплывание животного к этим берегам.

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