Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что число пострадавших в результате ударов украинских боевиков в августе в РФ достигло пика. Речь идет о 1842 людях, которые пострадали в результате атак. При этом 231 человек погиб.

Речь об этом зашла в рамках брифинга по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Для сравнения, в январе этого года количество пострадавших составляло 387 человек.

«После выделения Киеву дополнительных средств европейцами, эта цифра удвоилась. С начала года мы наблюдаем почти пятикратный рост числа пострадавших мирных жителей», - добавил Мирошник.

Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о перерасходе бюджета Украины в текущем году. Дипломат связал это с резким ростом атак на территорию России.

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