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Происшествия 1553

Мирошник рассказал, сколько гражданских лиц убили боевики ВСУ

Более 9 тысяч гражданских лиц убили боевики ВСУ с 2022 года

Более 9 тысяч гражданских лиц убили боевики ВСУ с 2022 года
изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / Анна Игнаткина

Напомним, сегодня, 1 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выступил на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Посол рассказал, что с 2022 года число гражданских лиц, которые были убиты боевиками ВСУ, достигло 9000. 

Такие данные были актуальны на начало прошлой недели. При этом Родион Мирошник рассказал, что число пострадавших в результате ударов украинских боевиков в августе в РФ достигло пика.

Речь идет о 1842 людях, которые пострадали в результате атак. При этом 231 человек погиб.

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