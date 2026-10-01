Более 9 тысяч гражданских лиц убили боевики ВСУ с 2022 года

Напомним, сегодня, 1 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выступил на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Посол рассказал, что с 2022 года число гражданских лиц, которые были убиты боевиками ВСУ, достигло 9000.

Такие данные были актуальны на начало прошлой недели. При этом Родион Мирошник рассказал, что число пострадавших в результате ударов украинских боевиков в августе в РФ достигло пика.

Речь идет о 1842 людях, которые пострадали в результате атак. При этом 231 человек погиб.

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