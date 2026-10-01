Молодого человека чудом спасли от огромного питона, который напал на него и сдавливал шею

В Индии на молодого человека напал огромный питон и обвился вокруг тела и шеи

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина оказался в смертельно опасной ситуации после неожиданного нападения крупного питона. Об этом пишет Daily Beirut.

Змея обвилась вокруг тела и шеи молодого человека и настолько крепко сжала жертву, что самостоятельно выбраться из ее хватки мужчина не смог.

Очевидцы поспешили ему на помощь. На распространившихся в сeти кадрах видно, как местные жители пытаются заставить рептилию отпустить мужчину. По имеющимся данным, борьба с питоном продолжалась около получаса. В итоге его хватку удалось ослабить, а пострадавшего освободить.

Во врeмя нападения мужчина получил серьезную травму руки. После спасения его доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Информация о его нынешнем состоянии не приводится.

Позднее на место прибыли сотрудники лесного ведомства, которые поймали питона. Рептилию вывезли подальше от населенных пунктов и выпустили в лесистой местности. Инцидент вызвал тревогу среди жителей района из-за возможных новых встреч с крупными змеями.

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