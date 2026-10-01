Мощный выброс: вулкан Шивелуч поднял пепел на 5 км

Вулкан Шивелуч, расположенный на полуострове Камчатка, произвел мощный пепловый выброс. Как сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ, столп пепла поднялся на высоту около 5 тысяч метров над уровнем моря.

Инцидент произошел 1 октября 2026 года в 09:23 по местному времени (00:23 мск). Информация подтверждена сейсмическими данными мониторинговых станций.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом региона. Он находится в пределах Восточного хребта, в 440 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

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