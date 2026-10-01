Мужчина из мести за сына по ошибке застрелил известного спортсмена

В Рио-де-Жанейро погиб 31-летний боец муай-тай Кристиано Гонсалвес Фигейра. По предварительной версии, спортсмен стал случайной жертвой мужчины, который разыскивал обидчика своего сына и перепутал его с другим человеком. О происшествии пишет Need To Know.

Трагедия произошла вечером 27 сентября в баре района Марешаль Эрмес. Фигейра отдыхал с друзьями, когда к нему приблизился неизвестный и несколько раз выстрелил с близкого расстояния и убежал. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Свидетели утверждают, что убийца искал мужчину, ранее напавшего на его сына. Ему якобы сообщили, что подозреваемый одет в зеленую футболку. На Фигейре в тот вечер также была зеленая спортивная одежда, что, предположительно, и привело к роковой ошибке. Нападавшего пока не задержали.

Фигейра выступал в муай-тай на полупрофессиональном уровне и в 2023 году победил на турнире American Fight Muaythai. Кроме того, спортсмен участвовал в социальных прoектах, помогавших детям и подросткам из малообеспеченных семей заниматься спортом. У него остались жена и дочь.

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