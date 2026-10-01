Мужчина из-за рака лишился полового органа, ему вырастили новый

37-летний житель Великобритании Пол Лукас перенес ампутацию полового органа из-за рака. После этого врачи создали ему новый орган, использовав кожу и нервы с руки. Об этом сообщает издание LAD Bibble.

Несколько месяцев Лукас мучился с мочеиспусканием. Мужчина догадывался о болезни, но не шел к врачам. Он даже увидел опухоль, но не придал этому значения. Вместо визита к специалисту покупал препараты по советам из сети.

Жена уговорила его обратиться к медикам. Те поставили диагноз: рак полового органа. Орган пришлось ампутировать.

Затем начались операции по восстановлению. Для нового органа взяли кожу и нервы с руки пациента. В подборе формы участвовала и жена. Мужчина говорит, что функции сохранились. Но из-за анатомии орган всегда одного размера. Это доставляет неудобства в быту.