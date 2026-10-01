Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за нарисованного ИИ крокодила

В Сингапуре 30-летний гражданин Мьянмы Е Линь стал фигурантом уголовного дела после того, как созданное им при помощи искусственного интеллекта (ИИ) изображение крокодила привело к настоящей поисковой операции. Мужчине вменяют распространение ложной информации и воспрепятствование правосудию, пишет Mothership.

По данным следствия, в августе Линь сгенерировал снимок, на котором крупная рептилия якобы находилась возле водохранилища Пандан, и переслал его знакомому. Вскоре информация о появлении крокодила дошла до Национального агентства по водным ресурсам. Ситуация вызвала тревогу, поскольку прежде этих животных в водоёме не встречали.

После получения сообщения власти ограничили доступ к водохранилищу и предупредили жителей об опасности. Специалисты начали искать хищника, однако уже на следующий день установили, что фотография не имеет отношения к реальности и была создана нейросетью.

Обвинения мужчине официально предъявили 29 сентября. Помимо распространения заведомо недостоверных сведений, следствие считает, что он пытался скрыть следы своих дeйствий, удалив изображение и использованное для его создания приложение. В полиции подчеркнули, что подобные розыгрыши способны вызвать панику и вынуждают государственные службы тратить силы и средства на несуществующую угрозу. По совокупности обвинений Линю может грозить до десяти лет заключения и крупный штраф.

Читайте также:

Назван самый разжиревший к зиме медведь.

В Китае нашли останки огромного существа с крыльями.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.