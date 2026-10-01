На россиянина возбудили уголовное дело из-за нелегальных сигарет

У предпринимателя из Курганской области нашли 14 тысяч немаркированных сигарет

Сотрудники полиции в Макушинском округе Курганской области изъяли более 14 тысяч пачек сигарет без маркировки. В отношении 62-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, немаркированная табачная продукция хранилась в помещениях двух магазинов на территории города Макушино, а также по месту жительства предпринимателя. Установлено, что гражданин незаконно хранил сигареты с целью сбыта.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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