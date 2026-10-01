На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение

На северо-западе Азербайджана, в Загатальском районе, произошло землетрясение магнитудой 4,1, примерно в 370 километрах от Баку. Об этом сообщило Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По имеющейся информации, подземные толчки были зафиксированы в 14:51 по местному времени (13:51 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров.

На данный момент сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

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