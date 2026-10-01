На Украине пенсионер застрелил высопоставленного офицера ВМС

В Одессе застрелили 50-летнего высокопоставленного офицера Военно-морских сил Украины. Как сообщает украинское издание «Страна», погибший занимал высокую должность во флоте, однако его имя официально не называется.

По подозрению в причастности к произошедшему правоохранители задержали пенсионера. Во время следственных мероприятий у мужчины обнаружили пистолет, стреляные гильзы и другие предметы, которые изучаются в рамках расследования.

Одной из возможных причин случившегося следствие рассматривает дорожный конфликт. По предварительной версии, между двумя автомобилистами могла возникнуть ссора из-за ситуации на дороге, которая впоследствии привела к стрельбе.

Вместе с тем правоохранители проверяют и другие обстоятельства произошедшего, включая версию о преднамеренном заказном убийстве. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», погибший проходил службу в структуре командования украинских ВМС.

Читайте также:

На Украине стало больше выступающих против мобилизации лидеров мнений.

Звезду популярного шоу признали виновным в убийстве жены.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.