На востоке Испании введён максимальный уровень опасности

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в нескольких регионах страны из-за проливных дождей. В большинстве случаев ведомство повысило уровень опасности до жёлтого и оранжевого.

При этом на востоке королевства уровень был повышен до максимального — красного, что означает чрезвычайную опасность. Метеорологи предупредили, что дожди могут привести к наводнениям и ливневым паводкам.

По данным агентства EFE, из-за непогоды в нескольких населённых пунктах провинции Валенсия было решено отменить занятия в школах. Других подробностей о мерах безопасности и возможных последствиях непогоды не приводится.

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