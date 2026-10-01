Неизвестные расстреляли трeх работниц на руднике

Тpи женщины погибли при вооруженном нападении на горнодобывающий объект в нигерийском штате Плато. Еще один человек получил ранения. Инцидент произошел в понедельник в общине Ракум, расположенной в районе Баркин-Лади. Об этом пишет нигерийский портал NеwsScroll.

По имеющимся данным, группа вооруженных людей появилась на территории рудника примерно в 16:30. Нападавшие открыли огонь по находившимся там работникам, после чего скрылись с места преступления.

Представитель молодежной ассоциации народа биром Рванг Тенгвонг подтвердил гибель трeх женщин и сообщил о еще одном пострадавшем. По его словам, очередное нападение усилило обеспокоенность жителей района продолжающимся насилием.

Местные общественные деятели призвали силовые структуры как можно скорее установить личности участников нападения и привлечь их к ответственности. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

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