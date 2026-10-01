Неизвестный в балаклаве напал на девочку и ударил ее по лицу в центре города

В Оренбурге на 13-летнюю школьницу напал неизвестный. Мужчина в маске ударил девочку кулаком по лицу и скрылся. Об этом сообщает OrenDay.

Девочка шла из магазина. У дома на улице Ленинской она услышала шаги. Школьница прибавила шагу, но не успела зайти в подъезд. Ее настиг незнакомец в балаклаве и капюшоне. Он ударил ребенка кулаком в лицо. Девочка упала, у нее пошла кровь из носа. Нападавший убежал.

Мать девочки сразу узнала о нападении. Семья обратилась в полицию и прокуратуру, пообщалась с участковым и прошла медосвидетельствование. По словам матери пострадавшей, участковый сообщил о возбуждении уголовного дела. Она надеется на скорое расследование и записи с камер в центре города.

Семья девочки считает, что нападение может быть связано с другим инцидентом. В начале сентября на школьницу в подъезде упала старая деревянная рама. Мать пыталась решить вопрос с управляющей компанией без суда, запросив 50 тысяч рублей, но получила отказ. Тогда семья подала иск в суд.

В Обнинске Калужской области неизвестный мужчина преследовал женщину на пешеходном переходе у торгового центра «Плаза» и пытался ее схватить, но вмешались прохожие. Женщине пришлось бежать к остановке и садиться в первый автобус, однако преследователь оставался рядом. Полиция изучает записи камер в этом районе для установления личности мужчины.