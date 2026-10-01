Неизвестный выстрелил в лобовое стекло грузовика в российском регионе

Неизвестный выстрелил в лобовое стекло грузовика в Магаданской области

Следственное управление СК России по Магаданской области сообщило о происшествии в поселке Омсукчан. Вечером 27 сентября на территории одного из рабочих участков неизвестный открыл огонь по движущемуся грузовому автомобилю.

По версии следствия, мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в лобовое стекло грузовика. За рулем находился мастер участка. Пуля в водителя не попала.

После выстрела мужчина незамедлительно покинул кабину. Он не пострадал. Сам автомобиль получил повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи начали проверку. Личность стрелявшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее МК сообщал, в Гатчине Ленинградской области сотрудники ДПС задержали 38-летнего водителя Skoda Octavia, который пытался скрыться от погони и создал угрозу другим участникам движения — остановить его удалось только выстрелами по колесам.