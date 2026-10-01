Нетаньяху назвал инцидент с самолетом попыткой теракта

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, один из летчиков самолета, летевшего из ОАЭ в Израиль, ударил ножом другого пилота и, по всей видимости, пытался разбить самолет. Израильские официальные лица заявили, что расследуют, был ли этот инцидент попыткой теракта против израильтян.

По словам Нетаньяху, пилот, которого обвиняют в нападении с ножом, сейчас дает показания саудовским властям. Пока не ясно, что послужило мотивом для нападения, но министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал инцидент как “попытку нападения джихадистов”.

Позже министерство иностранных дел проинформировало израильских дипломатов по всему миру о том, что инцидент был “попыткой террористической атаки против израильтян, Объединенных Арабских Эмиратов и соглашений Авраама”, имея в виду сделку, которая нормализовала отношения между двумя странами в 2020 году. Дональд Трамп сказал, что разговаривал с Нетаньяху в среду, но дал понять, что мотивы инцидента остаются неясными.

“Я подробно поговорил с Биби Нетаньяху об этом событии, и мне кажется, что второй пилот, возможно, был террористом или, возможно, психом, и он ударил пилота ножом”, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.