Нетаньяху сделал неожиданное заявление об инциденте на борту самолета

Премьер-министр Израиля предостерег от поспешных выводов, отвечая на вопрос о том, есть ли признаки причастности Ирана к инциденту с самолетом, летевшим из ОАЭ. Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о том, кто в конечном счете стоит за очевидной попыткой разбить самолет авиакомпании flydubai, направлявшийся в Тель-Авив. При этом посол Израиля в ООН назвал произошедшее «террористической атакой», не назвав виновных.

Дэнни Данон заявил в среду вечером в интервью Fox News, что Израиль «не сомневается в том, что это была террористическая атака, организованная радикально настроенным человеком. Мы пока не можем связать это с террористическим государством или террористической организацией, но мы точно знаем, что кто-то намеревался уничтожить самолет».

Авиакомпания flydubai сообщила, что ее рейсы в Израиль и из Израиля будут приостановлены на время расследования, и призвала все стороны «воздержаться от преждевременных домыслов, пока власти собирают факты».

Инцидент, который начался с того, что один пилот ударил другого ножом в кабине экипажа, очевидно, пытаясь захватить контроль над самолетом, расследуется. На борту рейса из Дубая в Тель-Авив находились более 170 человек, большинство из них — граждане Израиля, напоминает The Guardian. Несколько пассажиров, проявив невероятную храбрость, ворвались в кабину пилотов и вырвали штурвал из рук предполагаемого нападавшего, несмотря на то, что самолёт резко снижался. В итоге им удалось взять управление на себя и стабилизировать самолёт, после чего он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ведущему Fox News Шону Хэннити: «Мы докопаемся до сути и выясним, был ли у нападавшего сообщник», но предупредил, что «пока рано об этом говорить», отвечая на вопрос о возможной причастности Ирана.

По словам премьер-министра Израиля, власти Саудовской Аравии допрашивают пилота, обвиняемого в нанесении ножевых ранений. Он добавил, что, по его ожиданиям, пилота вскоре доставят в ОАЭ, откуда вылетел самолёт. Ранее Нетаньяху сообщил, что разговаривал с президентом ОАЭ, который согласился на участие Израиля в допросе подозреваемого. Израильские официальные лица на условиях анонимности сообщили журналистам, что нападавший был гражданином Омана, однако ни Оман, ни ОАЭ не прокомментировали эту информацию.

Министерство иностранных дел Израиля позднее проинформировало своих дипломатов по всему миру, что произошедшее было «попыткой террористической атаки против израильтян, Объединенных Арабских Эмиратов и Авраамовых соглашений», имея в виду соглашение о нормализации отношений между двумя странами, подписанное в 2020 году.

Однако в среду вечером Дональд Трамп заявил журналистам, что после разговора с Нетаньяху ситуация остается неясной: «Похоже, что второй пилот был либо террористом, либо психопатом и ударил пилота ножом».

Пилотом, получившим ножевое ранение, оказался гражданин Индии капитан Смит Маччар, который, как сообщается, вызвал экстренную службу и открыл дверь в кабину пилотов, чтобы остальные могли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. В четверг утром премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в соцсети X пост, в котором назвал Маччара «героем». «Перед лицом смертельной опасности, несмотря на серьёзное ранение, он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других людей. Его отвага помогла спасти сотни жизней и предотвратить страшную трагедию», — написал Моди.

Смит Маччар, гражданин Индии из Мумбаи, проходит лечение в больнице в Табуке, городе на северо-западе Саудовской Аравии, где самолёт благополучно приземлился.