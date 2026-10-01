...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 828

Ночью над Калужской областью сбили 13 беспилотников

ПВО уничтожила 13 БПЛА над шестью округами Калужской области

ПВО уничтожила 13 БПЛА над шестью округами Калужской области

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, дроны сбили над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами.

На местах работают оперативные группы. Специалисты устанавливают возможные последствия произошедшего и оценивают обстановку.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей региона нет. Данных о разрушениях также не поступало.

Читать также: ПВО уничтожила 22 дрона над Тульской областью

Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: погибли девять человек

Подписаться

Автор:
Владислав Шапша Калуга Калужская область Афганистан Тула Тульская область Пакистан