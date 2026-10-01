Ночью над Калужской областью сбили 13 беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, дроны сбили над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами.

На местах работают оперативные группы. Специалисты устанавливают возможные последствия произошедшего и оценивают обстановку.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей региона нет. Данных о разрушениях также не поступало.

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