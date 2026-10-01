Один человек пострадал в ДТП со «скорой помощью»

Сотрудник «скорой помощи» пострадал в автоаварии на севере Москвы в ночь на четверг.

Как стало известно «МК», ДТП произошло на 78-м километре МКАД около 3.20. Машина «скорой помощи», следовавшая без пациента, ударилась об отбойник. В результате 38-летняя женщина-фельдшер с различными травмами была госпитализирована.