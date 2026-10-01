Один из ключевых мостов столицы оказался парализован после взрыва

Движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту в Киеве вновь приостановлено. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко после поступления данных о новых повреждениях на объекте.
По предварительной информации, повреждения получили мостовая опора, дорожное полотно, отбойник и защитное бетонное ограждение метрополитена. В настоящее время специалисты проводят работы по обесточиванию железнодорожного полотна метро и оценивают состояние сооружения.
Ранее 1 октября в районе Южного моста произошел взрыв, после которого возник пожар. Также сообщалось о нескольких взрывах вблизи опорной части конструкции.
Из-за этих событий движение транспорта и поездов метро по мосту уже временно ограничивали.
Южный мост считается одним из важнейших транспортных объектов Киева. Через него проходит значительная часть транзитного потока между регионами Украины.
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