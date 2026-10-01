Ограничения сняли в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения действовали в отношении операций по прибытию и отправлению самолетов. После их отмены воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

Росавиация не уточнила причины введения временных мер. Информация о снятии ограничений была опубликована в официальном канале ведомства.

Аэропорт Калуги продолжает обслуживать пассажирские рейсы в соответствии с действующим расписанием.

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