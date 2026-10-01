Озвучены последствия инцидента с flydubai для авиаперевозок

Авиаэксперт Андрей Патраков в беседе с URA.RU рассказал, какими последствиями для авиаперевозок обернется инцидент с рейсом flydubai (Дубай — Тель-Авив).

Как заметил собеседник издания, в ходе расследования точно будет поднят вопрос авиационной безопасности. Он обратил внимание на то, что факт проноса складного ножа — это инцидент, указывающий на несовершенство системы. Эксперт подчеркнул, что ни у кого не должно быть возможности скрытого проноса холодного оружия на борт воздушного судна.

Кроме того, Патраков выразил уверенность, что в ходе расследования будет пересмотрен вопрос психологического скрининга пилотов, который уже поднимался после инцидента в 2015 году. Спикер напомнил, что тогда второй пилот Germanwings, страдавший от депрессии и скрывавший это от работодателя, заперся в кабине после ухода командира и направил самолет в горы во французских Альпах.

Эксперт оговорился, что не факт, что у пилота flydubai мог быть такой же диагноз, о котором из-за врачебной тайны не знала компания. Он допускает, что летчик мог попасть под влияние радикальных взглядов. Тем не менее, согласно прогнозу Патракова, вопрос психологического скрининга пилотов точно будет поднят.