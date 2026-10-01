Пассажир метро с рюкзаком погиб из-за дверей

В США из-за дверей метро погиб пассажир с рюкзаком

В Нью-Йорке 57-летний Яв Боахене погиб в результате происшествия в метрополитене. По данным The New York Times, мужчину обнаружили без сознания на путях 28 сентября. Полученные им травмы оказались смертельными.

По предварительной версии, рюкзак пассажира оказался зажат закрывшимися дверями вагона. Очевидцы заметили происходящее и пытались привлечь внимание машиниста криками, однако состав продолжил движeние.

Мужчина не смог высвободиться, после чего движущийся поезд протащил его вдоль платформы. В результате Боахене столкнулся с расположенным рядом с путями столбом и получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел с поездом серии R211 — одним из самых современных типов вагонов нью-йоркского метро. Представитель транспортного управления (MTA) сообщил, что состав оборудован датчиками для предотвращения подобных ситуаций. Проверка после происшествия не выявила нарушений в работе дверей, расследование обстоятельств гибели пассажира продолжается.

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