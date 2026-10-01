Пенсионер позвонил дочери и рассказал, как убивал ее маму

В Воронежской области пенсионер убил жену и рассказал об этом дочери

63-летний житель Воронежской области предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, брак пенсионеров долго трещал по швам. Конфликты вспыхивали из-за бытовых споров. Очередная ссора произошла в мае в селе Новый Лиман.

В тот день мужчина выпил алкоголь. Спор с женой он воспринял особенно остро. Схватив молоток, пенсионер начал бить женщину по голове. Когда она упала, он взял кухонный нож и ударил ее в сердце. Ранения оказались смертельными.

После случившегося мужчина позвонил дочери и рассказал о содеянном. Она вызвала полицию и медиков. Помочь женщине уже не смогли. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В Чувашии 38-летнего жителя Канаша обвиняют в убийстве супруги — 26 августа во время пьяной ссоры он нанес жене несколько ударов в лицо, от которых она скончалась на месте. Мужчину задержали и заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.